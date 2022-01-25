BioNTech / Pfizer: Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladık

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Covid-19’un Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladıklarını bildirdi.

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BioNTech/Pfizer’ın açıklamasında 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının ‘güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini’ değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu çalışma, daha önceki Covid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası.”

Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022’de 4 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre klinik çalışmaya, 1420 kişilik test grubunun katılacağı bildirildi.