Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: İki ölü, 16 yaralı

Bingöl’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

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Sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemeyen ve Cesur Bingöl firmasına ait ’34 GC 312′ plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl karayolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıktı ve yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi, ilk önce Karlıova Devlet Hastanesi’ne daha sonraysa Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.