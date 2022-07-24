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Yaramazlara biraz batar!

Bingöl’de bir kadın KKKA nedeniyle hayatını kaybetti


Bingöl’ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: TRT Haber

Kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesi’ne başvuran üç çocuk annesi Seyman Atuk’a (36) KKKA teşhisi konuldu.


Kontrollerin ardından Atuk, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Buradan da Trabzon’daki bir hastaneye götürülen Atuk kurtarılamadı.

KKKA’ya kene ısırması neden oluyor. Uzmanlar, vücuda tutunan kenelerin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkartılması gerektiğinin altını çiziyor.

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