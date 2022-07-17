Gümüşhane’de KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: TRTHaber

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Kabaktepe köyünde Üzeyir Çolakoğlu (69), vücuduna yapışan keneyi fark etti.

Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan Çolakoğlu, bir süre sonra ateş ve halsizlik nedeniyle Köse Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen Çolakoğlu kurtarılamadı.

KKKA’ya kene ısırması neden oluyor. Uzmanlar, vücuda tutunan kenelerin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkartılması gerektiğinin altını çiziyor.