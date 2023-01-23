Binance’in banka ortağı işlemlere limit koydu

Kripto para borsası Binance, banka ortağı Signature’ın SWIFT işlemlerinde 100 bin dolar alt limit koyduğunu duyurdu.

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Binance’in müşterilerine gönderdiği e-postada, SWIFT ortağı olan bankanın 1 Şubat’tan itibaren bireysel kullanıcılara 100 bin dolar alt limit koyacağı açıklandı.

Diğer işlemlerin devam edeceğinin bildirildiği açıklamada Binance’ın, kullanıcılarının olumsuz etkilenmemesi için alternatif arayışında olduğu da belirtildi.

Binance, değişikliğin kurumsal şirketleri etkilemediğini de söyledi.