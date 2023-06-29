Binance’in Avrupa’daki bankacılık ortağı desteğini sonlandırıyor

ABD’li kripto para borsası Binance’in Avrupa bankacılık ortağı ‘Paysafe Payment Solutions’, 25 Eylül’den itibaren Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndeki (AEB) Binance’a yönelik desteğini sonlandıracak.

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Reuters’a açıklama yapan Paysafe, “Binance ve Paysafe, bu hizmeti önümüzdeki birkaç ay içinde sonlandırmak için düzenli ve adil bir süreci karşılıklı olarak uygulamak için çalışıyor” dedi.

Binance, Tek Avro Ödeme Alanı (SEPA) aracılığıyla avro yatırma ve çekme işlemleri için aracı kurumu değiştirecek. Mevcut ortağı Paysafe’se artık bu hizmetleri Binance kullanıcılarına sunmayacak.