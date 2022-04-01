Billie Eilish, Oscar’daki kıyafetinin ‘eleştirilmesini’ tuvalette otururken çektiği videoyla yanıtladı

Billie Eilish, Oscar ödül töreninde giydiği kıyafetin eleştirilmesine, tuvaletin üstünde oturarak çektiği videoyla yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

20 yaşındaki şarkıcı, James Bond filmi için hazırladığı ‘No Time to Die‘ şarkısıyla Oscar ödülü kazanmıştı.

Genç yaşında bu başarısı bazıları için yeterli gelmemiş olacak ki törende giydiği elbiseyi eleştirerek şarkıcıyı yermeyi tercih edenler de oldu.

Eilish bu eleştirilerden birine kendine has üslubuyla yanıt verdi.

TikTok’ta ‘koltenkephart‘ isimli kullanıcı törende ‘en kötü giyinenleri’ yorumladığı videosunda Eilish’in fotoğrafını gösterip “S***şlarından bıktım” dedi.

Eilish ise kendi hesabında paylaştığı videoda tuvaletin üstünde otururken kendini görüntüleyip yanına da söz konusu görüntüyü koydu.

Hiçbir şey söylemeden yalnızca orta parmağını gösterdiği videonun açıklama kısmınaysa “Ben daha s*çmaktan bıkmadım. Şu an s*çıyorum” yazdı.

30 milyona yakın görüntülenen video hayranlarından övgü topladı.