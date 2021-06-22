Billie Eilish, ırkçı ifade kullandığı video için özür diledi

ABD’li şarkıcı Billie Eilish, ırkçı bir ifade kullandığı videonun ortaya çıkmasından sonra özür diledi.

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Ünlü popçunun, video paylaşım platformu TikTok’Ta ABD’li rapçi Tyler The Creator’ın şarkısı Fish’te geçen Asya karşıtı bir hakareti ağzına aldığı video yeniden paylaşıldı. Videoda 19 yaşındaki şarkıcının, farklı aksanlarda konuştuğu da görülüyor.

Eilish, videoda ’13 ya da 14 yaşında olduğunu ve o sırada bu hakaretin aşağılayıcı bir söylem olduğunu bilmediğini’ söyledi.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabındaki açıklamada şunları kaydetti: “Dehşete düştüm ve utandım. Bu kelimeyi ağzıma aldığım için için kusmak istiyorum. Bu şarkı, çevremde hiç kimse tarafından kullanılmadığı için bu kelimeyi duyduğum tek yerdi. O zamanki cehaletim ve yaşım ne olursa olsun, hiçbir şey bu hakaretin incitici olduğu gerçeğini aklayamaz. Bunun için üzgünüm.”

Eilish, farklı aksanlarda konuşmasının da, çocukluğundan beri yaptığı ‘aptalca anlamsız, uydurma bir sesle konuşması’ olduğunu söyledi.