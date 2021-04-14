Bilim kurulu üyesine göre mutantlar sinsice ilerliyor; aşıyı ‘atlatabiliyor’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın “Sinsi şekilde yükseliyor” dediği Güney Afrika ve Brezilya mutantlarının aşıyı atlatabildiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki gün önce, yeni vakaların yüzde 85’inin Britanya mutasyonu kaynaklı olduğunu açıklamıştı. Güney Afrika varyantının 11 ilde 285, Brezilya varyantının ise dokuz ilde 166 kişide görüldüğünü ifade etmişti.

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Muharrem Sarıkaya Habertürk’teki köşesinde bilim kurulunun en çok çekindiği iki varyant virüsün; Güney Afrika ve Brezilya mutantı olduğunu belirterek kurul üyesi Prof. Dr. Levent Akın’la görüşmesini aktardı.

Halk sağlığı uzmana Akın, aşıların mutant virüsler karşısında etkinliğini şöyle değerlendirdi: “Hasta olanların virüs tepkilerinde aşı koruyuculuğuna da bakıldı; orijinal Wuhan ile mutant virüslerde ortaya çıkan verileri neredeyse birbirine çok yakın. Aşı mutant virüslerde de koruyor. Şu an İngiliz mutantı diye tanımladığımız B117 çok yaygın ama diğer ikisi de (G. Afrika ve Brezilya) sinsi şekilde yükseliyor. Çünkü aşı ve gelişen antikordan kaçmayı başarıyor.”

Profesör, ayrıca Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında karantina sürecinin 14 güne çıkarıldığını belirtti. Britanya varyantı ve orijinal Wuhan varyantında ise karantina süresi 10 gün.

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Brezilya varyantı araştırması

Brezilya’daki geniş çaplı bir araştırma, Çinli Sinovac’ın Covid-19 aşısının, ülkede yaygın şekilde görülen P1 varyantına karşı yüzde 50.7 koruyucu olduğunu ortaya koymuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, Covid-19 aşılarında etkinlik oranı için belirlediği alt sınır ise yüzde 50.