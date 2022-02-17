Bilim kurulu üyesinden ’65 yaş’ uyarısı: Çok dikkatli olmalılar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, yoğun bakımdakilerin aşısız ya da aşısı eksik kişilerden oluştuğunu söyledi.

İHA’ya konuşan Turan, yoğun bakımdakilerin yüzde 90’ının aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu belirterek, hatırlatma dozu yaptırmayan 65 yaş üstüne dikkat çekti.

Profesör, vaka sayısı bakımından, hastanelerde son dönemde bir azalma gördüklerini kaydetti.

Bilim kurulu üyesinin açıklamasından satır başları şöyle:

* Omicron’la birlikte Avrupa’da, Amerika’da artan vaka sayısı ülkemize de yansıdı. Daha sonrasında da vaka sayısında hızlı bir artış oldu. Bunların hastaneye ihtiyaçlarıysa önceki piklerden daha düşüktü. Ama tabii ki yine de hasta sayısı artınca yoğun bakıma ve hastaneye ihtiyaç duyan hasta sayısı da buna paralel olarak arttı. Ama bu hastaların tablosu daha önceki piklerden biraz farklı.

* Genellikle aşısız bireyler ve aşısı tamamlanmamış kişiler, yüzde 90’lara yakın oranda yoğun bakıma gelen kişilerin görüntüsünü oluşturuyor. Bu yüzden aşı bizi ciddi hastalıktan koruyor.

* Özellikle ileri yaş dediğimiz yaş grubunda olan hastalarımız söz konusu. Bu ileri yaş dediğimiz grupta da bildiğiniz gibi eşlik eden hastalıklar çok fazla oluyor. O eşlik eden hastalıkların da kötüleşmesi söz konusu.

* Hatırlatma dozlarını olmamış kişilerin, özellikle 65 yaş üstünün çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü mutlaka altta yatan bir hastalık varsa o kötüleşiyor.