Bilim insanları yeni görüntülere hayran kaldı

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından çekilen 19 spiral galaksisi bilim insanlarını hayran bıraktı.

Oxford Üniversitesi’ndeki bilim insanları, son görüntülerin bugüne kadar elde edilmiş en keskin görüntü olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: NASA

Nasa tarafından 19 spiral galaksinin son derece ayrıntılı görüntüleri yayınlandı. Bu görüntüler James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından çekildi. Bu teleskop iki yıl önce yörüngeye fırlatılmıştı ve daha uzak nesneleri görüntüleyebilmesi için son derece hassas aletlerle donatılmıştı.

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları yeni görüntüleri analiz ediyor.

Oxford Üniversitesi Fizik Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Thomas Williams BBC‘ye yaptığı açıklamada son görüntülerde çok fazla ayrıntı olduğunu söyledi: “Bu, galaksilerin yapısı ve evrimi, yıldız oluşumu, yıldızların yaşam döngüsü ve çok daha fazlası hakkındaki bilgi eksikliklerimizi daha çok tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor.”

Çalışmanın önemine dikkat çeken Williams “Bence görüntüler kendi adlarına konuşuyor. Bu, bu dalga boylarında galaksilerin şimdiye kadar sahip olduğumuz en keskin görüntüsü” dedi.