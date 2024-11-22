Bilim insanları insan saçından 200 kat daha ince endüstriyel spagetti üretti

Bilim insanları, tıp ve endüstride kullanılabilecek insan saçından 200 kat daha ince bir spagetti türü geliştirdi.

Fotoğraf: University College London Beatrice Britton / Adam Clancy

TRT Haber‘in aktardığına göre University College London (UCL) araştırmacılarının ürettiği ultra ince spagetti, tıbbi iskelet yapılarından ilaç taşıma sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılabilecek.

Spagetti ‘elektrospinning’ adı verilen bir teknikle üretildi.

Bu yöntemde un ve sıvı karışımı, iğne uçlarından elektrik yükü yardımıyla çekilerek 372 nanometre (metrenin milyarda biri) çapında lifler oluşturuldu.

Çalışma UCL’de yüksek lisans yapan Beatrice Britton tarafından yürütüldü.

Araştırma ekibinden Dr. Adam Clancy, “Normal spagetti, su ve un karışımının metal deliklerden geçirilmesiyle üretilir. Biz de benzer bir yöntem kullandık ancak karışımı elektrik yüküyle çekerek nanofiber formunda spagetti elde ettik” dedi.

UCL Eczacılık Fakültesi’nden Profesör Gareth Williams’a göreyse “Bu nanofiberler, gözenekli yapıları sayesinde yaraların iyileşmesine yardımcı olabilecek bandajlar veya hücrelerin kendilerini desteklemek için oluşturduğu protein ağını taklit eden doku yenileme iskeletleri olarak kullanılabilir”.

Araştırmacılar, un kullanılarak elde edilen nanofiberlerin, maliyeti düşürme ve çevresel etkileri azaltma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Bilim insanları ayrıca bu yeni nanofiberlerin biyolojik uyumluluğunu ve hücrelerle etkileşimini araştırmayı planlıyor. Ancak bu malzemenin ölçekli üretimi için uygun koşulların geliştirilmesi gerek.

Öte yandan bu spagetti türü yenilebilir değil; pişirilmesi halinde bir saniyeden kısa sürede eriyeceği belirtiliyor.