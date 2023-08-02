Bilecik’te bir kadına işkence: İki erkek gözaltında

Bilecik’te bir kadının dövülerek parmaklarının kesilmesine ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokağı’ndaki bir evde yabancı uyruklu F.R.’nin (30) dövüldüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dövüldüğü ve el parmaklarından dördünün kesildiği belirlenen kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen F.R.’nin tedavisi sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor.
Olayla ilgili çalışma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliler Wahid N. (49) ve Naimi N.’yi (30) yakaladı.
Gözaltına alınan ve baba oğul oldukları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.