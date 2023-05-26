Bilal Erdoğan, İmamoğlu’ndan kanıt istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Konya’da Mevlana camisinde kendisi için yarım saat cuma namazının bekletildiğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan kanıt istedi.

Bilal Erdoğan-Ekrem İmamoğlu. (AA)

İmamoğlu, Halk TV’deki yayında Konya ziyaretinde karşılaştığı bir olayı anlatmıştı. Namaz 35 dakika gecikince “Neyi bekliyoruz” diye sorduğunu ve “Beyefendiyi bekliyoruz” yanıtını aldığını belirten İmamoğlu, ‘beyefendi’ denen kişinin de Bilal Erdoğan olduğunu söylemişti.

İmamoğlu’nun bu açıklamalarına Bilal Erdoğan cephesinden yanıt geldi. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya’ya ulaşan Erdoğan’ın yakın çevresi, bunu yalanlayarak İmamoğlu’ndan kanıt istedi. Küçükkaya mesajı şöyle aktardı: “Bilal Erdoğan’ın yakın çevresinden bana ulaştılar. Dediler ki, ‘Ekrem İmamoğlu’nun söylediği bu iddiayı biz kabullenmiyoruz.’ Bilal Erdoğan böyle bir olayın olmadığını söylüyor. ‘Varsa İmamoğlu’nun elinde bir video, yayınlasın’ dediler.”