Bilal Emin Turan: 2024'te yatırımcıların yüzünü en çok TL güldürdü

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Piyasalar yılın son düzlüğüne doğru yol alırken tasarruf sahipleri 2025’e doğru yatırım stratejisiyle başlamanın hesaplarını yapıyor. 2024’te yatırımcıların yüzünü en çok TL güldürdü.

Bir başka deyişle yüksek faiz getirisinin etkisiyle mevduat ve para piyasası TL fonlar yatırımcısına bileşik hesapla yüzde 60’a yakın kazandırdı.

Yani ocak ayında 100 bin lirasını günlük fona veya 32 günlük mevduata yatıranın parası 160 bin liraya ulaştı. Bu yılın ikinci kazandıranı ise yüzde 52 ile gram altın oldu. Borsa ise yüzde 31’le üçüncü sırada bulunuyor.

Bilal Emin Turan’ın yazısı