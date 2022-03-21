Bienal gelenekselin dışına çıkıyor: Hastane, huzurevi, metro durağı…

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17’nci kez düzenlenecek bienalin tarihi kesinleşti: 17 Eylül-20 Kasım. Bu kez geleneksel sanat mekanlarının dışına çıkılarak bienal hastane, huzurevi ve metro duraklarına yayılacak.

1999’dan bu yana kapalı olan Merkez Rum Kız Lisesi bienal mekanları arasında. Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

Etkinlik yine 2007-2026 sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenecek. Küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen bienalde salgın koşullarının da etkisiyle her anlamda kalıpların ötesine geçmek gerektiği düşünülmüş. Alışıldığı gibi sergi için bir tema ya da başlık seçmek yerine ‘uzun soluklu bir dönüşüm ve yeniden yaratım sürecine’ odaklanmak tercih edilmiş.

Seçilen mekanlar da alışılmışın dışında. Kitapçılar, sahaflar, hastaneler, huzurevleri, kafeler, metro durakları ve özel bir radyo istasyonunun da aralarında olduğu onlarca farklı mekan…. Ayrıca tarihi semtlerdeki müzeler, bir hat ve cilt atölyesi, 15’inci yüzyıldan kalan bir hamam, 20 yılı aşkın süredir kullanılmayan bir Rum okulu, göçmen sanatçılar tarafından kurulan bir sanat alanını da mekan olarak kullanılacak.

Projelerin bir bölümüne internet üzerinden de erişilebilecek. Film programının ilk kısmı ise 41. İstanbul Film Festivali kapsamında 8-17 Nisan tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

‘Çok sonra devam edecek fikirlerin tohumları atılacak’

Serginin küratörleri Bauer, Kanwar ve Teh 17. İstanbul Bienali’ni şu sözlerle anlattı: “Dünyanın dört bir yanındaki sanat oluşumları, nasıl hayatta kalacakları, güncelliklerini nasıl koruyacakları, kimin için ve hangi amaçlarla faaliyet gösterecekleri gibi acil ve varoluşsal kaygılarla yüzleşiyor. Sanat, toplumsal söylemin sözcük dağarcığını yenileyerek yeni düşünce yolları açma gücüne sahip. Bu bienalde tek bir zaman ve mekanda büyük temalar etrafında büyük toplantılar gerçekleştirmeyeceğiz. Bunun yerine, bienal için belirlenen sekiz haftalık resmi süre için, çok sonra da devam edebilecek fikirlerin tohumlarının atıldığı büyük bir fikir dağılımı öngörüyoruz.”