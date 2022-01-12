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Yaramazlara biraz batar!

Biden’ın sağlık başdanışmanı Fauci: Omicron hemen hemen herkesi bulacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, ülkede hemen hemen herkesin Omicron varyantına yakalanacağını ancak aşılı kişilerin hastalığı çok daha hafif geçireceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Fauci, ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Stephen Morrison’la söyleşisinde tüm ülkeye hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin, “Omicron, daha önce hiç görülmemiş derecede bulaşma oranıyla hemen hemen herkesi bulacak” uyarısında bulundu.


AA’nın aktardığına göre Covid-19’a karşı aşılanmış kişilerin de hastalığa yakalanacağını söyleyen Fauci, “Bazı istisnalar haricinde, aşılı kişilerin hastaneye yatma ve ölüm oranı çok düşük olacak” dedi.

ABD’de Omicron varyantının etkisiyle Covid-19 vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek orana ulaştı. Ülkede günlük vaka ortalaması 750 bin civarında kaydediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık 62’si Covid-19’a karşı her iki doz aşısını da olmuş durumda.

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