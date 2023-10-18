Biden, Tel Aviv ziyaretinde İsrail’e ‘zor sorular’ soracakmış

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden’ın Tel Aviv’de ‘gerçek bir dost olarak’ İsrailli liderlere ‘zor sorular’ yöneltecek.

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İsrail’e giden Biden’ı Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu karşıladı.

Beyaz Saray, Biden’ın ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail’in savaş kabinesiyle görüşeceğini duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden’ın ziyareti sırasında, ‘İsrail’in gerçek dostu olarak’ bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail’in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.

Kirby, Biden’ın İsrailli liderlere ‘zor sorular‘ yönelteceğini ancak üslubunun, ‘tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost’ gibi olacağının altını çizdi.

Biden’ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, ‘ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin‘ gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Son olarak, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.