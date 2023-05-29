Biden: Erdoğan’la çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

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Anadolu Ajansı’nın verilerine göre cumhur ittifakının adayı Erdoğan oyların yüzde 52,16’sını aldı. Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 47,84’te kaldı.

Erdoğan’ın zaferi sonrası, seçim öncesi ‘dış güç’ diye hedef alınan ülkeler ve kurumlardan da tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Bunlardan birisi de ABD Başkanı Biden. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim öncesinde “Tayyip Erdoğan Allah nasip edecek o balkon konuşmasına çıkacak değil mi? O balkon konuşmasında Amerikan Başkanı Biden’ın yüzü mosmor olacak” demişti.

Biden, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.