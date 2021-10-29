Biden da Trump’ın yolunda: ABD’den Huawei’ye daha katı yaptırım

Eski ABD başkanı Donald Trump döneminde Çinli elektronik devlerine karşı başlayan yaptırımlar, yeni başkan Joe Biden’ın yönetiminde şiddetini arttırarak devam ediyor. Temsilciler Mecilsi’nde kabul edilen ve Biden’ın yakın zamanda imzalaması beklenen yeni tasarı, Huawei gibi Çinli şirketlerin ABD’li düzenleyici kuruluşlardan yeni ekipman lisansları almasının önüne geçiyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Teknoloji devi Huawei, Çin devletiyle doğrudan bağlantısı olduğu gerekçesiyle 2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Şirket, ABD yaptırımları nedeniyle Google desteğini kaybetti ve yıllardır çatısı altında bulunan Honor’un satılması gibi birçok sorunla karşılaştı.

Çinli şirket bu süreçte kendi işletim sistemi HarmonyOS ve kendi işlemcisi Kirin ile rahat bir nefes almayı denese de ABD aldığı yeni yaptırım kararlarıyla Huawei’yi sıkıştırmaya devam ediyor.

Shiftdelete’nin aktardığına göre ABD Başkanı Joe Biden da eski başkanı Donald Trump’ın yolunda.

Bu doğrultuda Temsilciler Meclisi’nde, Huawei gibi kara listeye alınan şirketlerin ABD’li düzenleyici kuruluşlardan yeni ekipman lisansları almasını önleyecek yasa tasarısı oylandı.

Hükümetinin Çinli şirketi kısıtlamaya yönelik son hamlesi olarak görülen ‘Güvenli Ekipman Yasası‘, 420-4 oyla kabul edildi. Son karar ise an itibariyle Başkan Biden’ın.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubioas, ya tasarısının kabul edilmesi sonrasında, “Huawei ve ZTE gibi Çin devleti tarafından yönetilen ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden şirketlerin telekomünikasyon ağımızda yeri yok” dedi.

Biden tarafından da onaylanması beklenen tasarı, ABD’nin eyaletler arası ve uluslararası radyo, televizyon, tel, uydu ve kablo iletişimini denetleyen bağımsız devlet dairesi FCC’nin ‘Kapsanan Ekipman veya Hizmetler Listesi’nde yer alan Huawei gibi şirketlere yeni ekipman lisansı vermesini tamamen engelleyecek.

FCC, benzer bir hamleyi haziran ayında yapsa da Çin’den gelen yoğun tepki sonrası askıya alınmıştı. Hatta bunun üzerine büyük bir fon ayıran kuruluş, ABD’de Huawei ağ donanımı kullanan firmalara acil değişim çağrısında bulunmuştu.