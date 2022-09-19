Biden: ABD’de Covid-19 pandemisi bitti

ABD Başkanı Joe Biden, hastalıktan ölenlerin sayısının artmasına karşın, ülkede Covid-19 pandemisinin ‘sona erdiğini’ söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) geçen hafta pandemide sonun ‘göründüğünü’ bildirmişti. BBC Türkçe’nin haberine göre Biden, “Hala bir sorunumuz var” dedi, ancak durumun hızla iyileştiğini vurguladı

CBS televizyonunda yayımlanan bir programda konuşan Biden ülkesinin salgını kontrol etmek için ‘çok iş yaptığını’ söyledi. Biden, “Farkındaysanız kimse maske takmıyor. Herkes de iyi görünüyor. Bence durum değişiyor” dedi.

Dünya genelinde şu ana kadar 6,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısında ABD başı çekerken, bu ülkeyi Hindistan ve Brezilya izliyor.