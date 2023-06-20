Biden: ABD gelecek yıl 125 bin mülteciyi karşılamayı planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ‘mülteci kabul programı’nı yeniden inşa etmek için çok çalıştıklarını belirterek, gelecek yıl için 125 bin mülteciyi karşılamayı planladıklarını söyledi.

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Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasına göre Biden, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı.

AA’nın haberine göre Biden, “Yönetimim ABD Mülteci Kabul Programını yeniden inşa etmek için çok çalıştı. ABD gelecek yıl 125 bin mülteciyi karşılamayı planlıyor. Bu son 30 yılda ulaşılamayan bir seviye” ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından şiddet ve baskıdan kaçan sığınmacılara kucak açtıklarını belirten Biden, sığınmacılara sahip çıkan kuruluşlara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Biden, dünyada 110 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bu rakamın tarihin herhangi bir dönemindekinden daha fazla olduğunu vurguladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 2’nci Dünya Savaşından bu yana görülmemiş bir oranda milyonlarca insanı başka ülkelere kaçmaya zorladığının altını çizen Biden, ayrıca Suriye, Venezuela, Afganistan, Somali ve Güney Sudan’daki iç karışıklıklar nedeniyle çok sayıda insanın yerinden edildiğine dikkati çekti.