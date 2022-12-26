Bıçaklar tekrar tekrar çekilecek: Knives Out 3 ve 4 geliyor

Knives Out (Bıçaklar Çekildi) filmlerinin yönetmeni, serinin üçüncü filmi için Netflix’le anlaşmalarının olduğunu, hatta dördüncüyü de çekmeyi düşündüklerini açıkladı.

Knives Out 2019’da Amazon’da gösterilmişti Fotoğraflar: IMDB

Başrolünü Daniel Craig’in oynadığı, Rian Johnson’ın eski usül cinayet filmi ‘Bıçaklar Çekildi’ (Knives Out) 2019 yılında gösterime girdiğinde çok beğenilmişti. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği devam filmi ‘Gizemli Bir Serüven’ (Glass Onion ) üç gün önce Netflix’te yayına girdi.

Agatha Christie’den ilham alan cinayet-gizem türündeki iki filmde de, dedektif Benoit Blanc (Daniel Craig) bir grup içinde ve herkesin gözü önünde işlenen cinayeti çözüyor.

Yönetmenin Netflix’le bir filmlik anlaşması kaldı, dolayısıyla serinin üçüncü filmi de çekilecek. Ama galiba hikaye orada bitmeyecek.

Serinin ucu açık

Yönetmen dördüncü filmi de çekmeyi düşündüğünü söylüyor, hatta serinin ucunu açık bırakıyor: “Ben bunu bir üçleme olarak görmüyorum, devam edecek diye düşünüyorum. Daniel (Craig) ve ben keyif aldığımız ve yeni fikirler bulduğumuz sürece seriyi çekmeye devam edebiliriz.”

İlk Bıçaklar Çekildi filmi Amazon’da yayımlanmıştı. Çok başarılı olunca ikinci filmin yayın haklarını Netflix satın aldı.

Film, bağımsız film eleştirisi sitesi Rotten Tomatoes eleştirmenlerinden yüzde 94 oranında iyi not aldı. Üçüncü filmin ne zaman izlenebileceği henüz belli değil.