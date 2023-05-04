Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü: Üç bina boşaltıldı

İstanbul Beyoğlu’nda bir sokakta istinat duvarının çökmesi sonucu üç bina boşaltılarak mühürlendi.
AA’nın haberine göre Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Keramet Sokak’taki istinat duvarının çökmesiyle yolun altından kayan toprak ile beton molozları, henüz faaliyete geçmeyen Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi’nin bahçesine düştü.
Toprak ve molozların altında kalan bahçedeki ağaçlar devrilirken bazıları ise Sururi Ortaokulu’nun bahçesine düştü.
Olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesi ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekti. Ekipler tahliye ettikleri üç binanın girişlerini mühürledi.