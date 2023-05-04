Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü: Üç bina boşaltıldı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcılığı için aday olan Mansur Yavaş ile Niğde’de düzenlenen mitinge katıldı. AKP’nin yüksek oy aldığı kentte, mitinge katılım beklentilerin üzerinde olurken, Niğdeli kadın çiftçiler Tayyip Erdoğan’ın patates ve soğan fiyatlarına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.