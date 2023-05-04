Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü: Üç bina boşaltıldı

İstanbul Beyoğlu’nda bir sokakta istinat duvarının çökmesi sonucu üç bina boşaltılarak mühürlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Keramet Sokak’taki istinat duvarının çökmesiyle yolun altından kayan toprak ile beton molozları, henüz faaliyete geçmeyen Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi’nin bahçesine düştü.


Toprak ve molozların altında kalan bahçedeki ağaçlar devrilirken bazıları ise Sururi Ortaokulu’nun bahçesine düştü.

Olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesi ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekti. Ekipler tahliye ettikleri üç binanın girişlerini mühürledi.

SON HABERLER

Niğde’de CHP’ye tarihi ilgi: ‘Patates soğan, güle güle Erdoğan’

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcılığı için aday olan Mansur Yavaş ile Niğde’de düzenlenen mitinge katıldı. AKP’nin yüksek oy aldığı kentte, mitinge katılım beklentilerin üzerinde olurken, Niğdeli kadın çiftçiler Tayyip Erdoğan’ın patates ve soğan fiyatlarına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.