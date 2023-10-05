Beynine saplanan iğneyle 80 yıl yaşadı

Rusya’nın doğusunda yaşayan yaşlı bir kadının tüm hayatı boyunca beyninde 3 cm uzunluğunda bir iğne ile yaşadığı ortaya çıktı. İğne doktorların tomografi çekmesiyle ortaya çıktı.

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Doktorların tahminine göre, 80 yaşındaki kadın, ebeveynleri tarafından gerçekleştirilen başarısız bir çocuk düşürme girişimi nedeniyle bu durumda.

The Guardian’ın haberine göre doktorlar durumunun kötüleşmesinden korktuğu için iğnenin çıkarılmamasına karar verdi.

Savaş dönemi ve kıtlık

Rusya’nın Sakhalin bölgesindeki yerel sağlık departmanı vakayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kıtlık yıllarında bu tür vakalar nadir değildi. Anne ve babası muhtemelen, ikinci dünya savaşı sırasında çocuklarını ölüme göndermeye karar vermişti. Doğduğundan beri 3 cm uzunluğundaki iğneyle yaşıyor.”

Savaş sırasında Sovyetler Birliği’nde gıda kıtlığı yaygındı ve birçok insan yoksulluk içinde yaşıyordu.

Yerel sağlık departmanı, “İğne sol parietal lobuna girdi ama amaçlanan etkiyi yaratmadı, kız hayatta kaldı” dedi. Hasta bu durumdan dolayı baş ağrısı şikayeti de yaşamamış.