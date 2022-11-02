Beynimiz kusacağımızı nasıl anlıyor?

Pekin’de Tsinghua Üniversitesi’nde bir grup bilim insanı, kusma hissinin beyinde hangi sinir hücrelerini uyardığını saptadı. Sonuçlar kemoterapi ilaçları nedeniyle mide bulantısı çeken kanser hastalarının semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

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Kusma, vücudun zehirli maddelere verdiği sağlıklı bir tepki. Bozulmuş bir gıda nedeniyle ya da bir bakteriyle savaşırken zararlı maddenin vücuttan atılmasını sağlıyor. Ancak beynin alarm sinyalini nasıl aldığı ve mideye nasıl bir sinyal gönderdiği bilinmiyordu.

New York Times’ın haberine göre, Profesör Cao Peng ve meslektaşları bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak için bir araştırma yaptı.

Dün Cell adlı bilimsel dergide yayımlanan makaleye göre farelerle üzerinde yapılan deneylerde hem bakteriyel bir toksinin hem de bir kemo ilacının, mide bulantısına neden olan bir dizi benzer sinirsel mesajı harekete geçirdiği görüldü.

Profesör Cao Peng, ‘daha iyi ilaçlar geliştirebilmek için bu mekanizmanın detaylı olarak anlaşılması gerektiğini’ söyledi.

Araştırmacılar farelere bakteriyel bir toksin verdi ve onları yüksek hızlı kameralarla yakından izledi. Farelerin garip bir şekilde ağızlarını açmaya başladıklarını görüldü. Deneyin devamında farelerin karın kaslarının, insanların midelerinin kusmak üzereyken olduğu gibi hareket ettiğini gösterdi.

Bir kemo ilacı da farelerin benzer şekilde tepki vermesine yol açtı.

Süreç nasıl işliyor?

İlaç veya toksin bağırsağa ulaştığında, beyindeki nörotransmiterleri serbest bırakan belirli nöronların etkisini izlediler. Bu mesajların ardından, ince bağırsakta bu zararlı maddelerin varlığına tepki veren hücreler keşfettiler.

Bulantı ve öğürmeye giden yolda rol oynayan, interlökin 33 veya IL33 olarak adlandırılan bir bağışıklık sistemi molekülüydü. Farelerin IL33 yapmasını engellemek semptomlarını önemli ölçüde azalttı.

Dr. Cao, IL33’e müdahale eden ilaçların kemoterapi gören kişilerin bulantılarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Farelerde kusmaya neden olabilecek davranışları tanımlayan ve bağırsaktan gelen sinyallerin yolunu açıkça ortaya koyan bu makale, deneyler insanlarda da sonuç verirse kemoterapi hastalarının yaşam kalitesini artırmada önemli bir adım olabilir.