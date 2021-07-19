Beykoz’da tırtıl istilası: ‘İklim krizinin bir sonucu’

İstanbul’un Beykoz ilçesinde ‘tırtıl istilası’ yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere ‘dadandı.’ İstanbul Ziraat Odası Başkanı Murat Kapıkıran’a göre ortaya çıkan tırtıllar iklim krizinin bir sonucu.

Fotoğraflar: AA

Mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdiğini belirterek, izin verilen ilaçlarla bahçelerini kendileri ilaçlayarak durumla baş etmeye çalıştıklarını anlattı.

Böyle bir olayla ‘ilk defa karşılaştıklarını’ söyleyen Kılıç, tırtılın bölgesel olarak şu an iki noktada yoğun olarak görüldüğünü bildirdi.

Bahçesinin ve evinin duvarlarını tırtıl saran Fatma Kılıç, şunları söyledi: “Bizim bu duvarlar hep bembeyaz kurt sarıyor. Camı, kapıyı açamıyorum. Kurtlar yedi bizi, bir şey başaramıyoruz. Hortumla su tutuyorum, araba fırçalarıyla yere döküyorum, elimden geldiği kadar bir şeyler yapıyorum. Elbise yıkıyorum, asıyorum balkona, topluyorum hep kurt, sirkeliyorum, bazen yeniden makineye atıyorum.”

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Murat Kapıkıran’a göre söz konusu ‘istila’ iklim krizinin bir sonucu.

Fotoğraf: AA

DHA’ya konuşan Kapıkıran, şunları kaydetti: “İklim değişikliğinin etkisiyle dünyada çeşitli bölgelerde bulunan çeşitli canlı türlerinin farklı bölgelerdeki uygun ekolojik şartlar nedeniyle uzun yıllar içerisinde göç ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle fındık zararlısı olan Amerikan beyaz kelebeğinin Türkiye’ye gelişi. İstanbul’da ve Türkiye’nin birçok yerinde görülmeye başlanan bu tırtıl sorunu aslında kısmen iklim değişikliğinin etkisiyle, uygun hava koşullarının dar bir zaman aralığına sıkışmasıyla çok yaygın bir popülasyon görüldüğünü söyleyebiliriz.”

AA’ya konuşan mahalle sakinlerinden İlayda İrem Mumcu ise, “Sayıları o kadar fazla ki ağaçların altında duramıyoruz. Yağmur gibi yağıyorlar” dedi.

Belediye ekiplerinin geçtiğimiz günlerde ilaçlamaya geldiğini fakat bunun ‘yetersiz’ olduğunu kaydeden Mumcu, şöyle devam etti: “Bu bahçe bahçe dolaşıp 5-10 ağacın ilaçlanması ile bitirilebilecek bir istila değil. Beykoz’da meyve ağaçlarından, fındık ağaçlarından, seralardan ekonomik kazanç sağlayan yüzlerce insan var. Bir an önce aksiyon alınmalı.”