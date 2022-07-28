Beykoz Kundura’da Bir Yaz Gecesi Festivali: ‘Pembe Panteri’ hiç böyle görmediniz

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Bir Yaz Gecesi Festivali yarın Beykoz Kundura’da başlıyor.

İstanbul Beykoz’daki tarihi mekanda düzenlenen festival 29 Temmuz-14 Ağustos arasında devam edecek.

Sinema ve müziğin birlikteliğinden ilham alarak hazırlanan festival programı bu yıl, unutulmaz film müziklerinin yaratıcısı, dört Oscar ve dokuz Grammy ödüllü ABD’li besteci ve müzik yapımcısı Henry Mancini’yi merkezine alıyor.

Mancini’nin müziklerine imza attığı, sinema tarihinin en ünlü serilerinden ‘Pembe Panter’in ilk iki filmi, restore edilmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Peter Sellers’ın hayat verdiği sakar ve şaşkın Fransız polis müfettişi Jacques Clouseau’nun maceralarını anlatan serinin ilk filmi ‘The Pink Panther / Pembe Panter’ (1963), 29 Temmuz Cuma ve 31 Temmuz günü izlenebilir.

Serinin 1964 yapımı ikinci filmi ‘A Shot in the Dark / Karanlıkta Bir Çığlık’ 30 Temmuz Cumartesi akşamı gösterilecek.

Sessiz filmlere canlı müzik

Festivalin sessiz film programında İzlandalı elektronik ve deneysel pop grubu Múm, 1930 Almanya yapımı sessiz film ‘People on Sunday / Pazar Günü İnsanları’ için özel hazırladıkları müziklerle sahnede olacak. Türkiye’den BaBa ZuLa ‘Salomé / Salome‘ (1923), Korhan Futacı da ‘Lady Windermere’s Fan / Lady Windermere’in Yelpazesi’ (1925) adlı Oscar Wilde uyarlaması sessiz filmlere canlı müzikleriyle eşlik edecekler.

Ulaşımın Beşiktaş iskelesinden hareket edecek tekne servisi ve Beykoz İskelesi’nden kalkacak ring hizmetiyle ücretsiz sağlanacağı festivalin detaylı programı ve biletleri için Beykoz Kundura’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.