Beyaz Saray: Putin’in danışmanları ona gerçekleri söylemekten korkuyor

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanlarının ona Ukrayna’da kendileri açısından durumun ne kadar kötü olduğunu söylemekten korktuğunu, bu nedenle yanlış yönlendirdiğini açıkladı.

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Britanya’nın istihbarat birimiyse Ukrayna’daki Rus birliklerin demoralize olduğunu, teçhizat konusunda sorun yaşadıklarını ve emirlere uymadıklarını duyurdu.

Beyaz Saray’ın açıklamasında, “Bay Putin’e yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki gerçek etkisi de anlatılmıyor” dendi.

Beyaz Saray’ın sözcüsü Kate Bedingfield, ABD’ye, Putin’in Rus ordusu tarafından yanıltıldığı hissine kapıldığı ve bunun o ve ordunun üst kademesi arasında gerginliğe yol açtığına dair bilgi ulaştığını söyleyerek, “Putin’in savaşı Rusya’yı uzun vadede daha zayıf ve dünyadan izole hale getirecek bir stratejik hataydı” dedi.

Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) sözcüsü John Kirby de, ‘bilgisiz bir Putin’in barış görüşmeleriyle savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabalar söz konusu olduğunda daha da sadakatsiz olabileceği’ endişesini dile getirerek durumun can sıkıcı olduğunu vurguladı.

‘Yanlışlar kristal kadar berrak’

Avustralya’daki Ulusal Üniversitede konferans veren Britanya’nın siber istihbarat dairesi GCHQ’nun başkanı Jeremy Fleming, Ukrayna birlikleri bazı bölgeleri Rusların elinden geri almak için adım atarken, Rusya’nın salı günü başkent Kiev ve Çernihiv’e yönelik operasyonları azaltacağını açıkladığını anımsattı.

Fleming, bu durumun Rusya’nın Ukrayna’daki durumun büyük anlamda yanlış değerlendirdiğinin işareti olduğunun altını çizdi.

Fleming, “Morali çok bozuk, silahları azalan, emirlere itaat etmeyen, yanlışlıkla kendi uçaklarını düşüren Rus askerleri gördük. Her ne kadar Putin’in danışmanları ona olup biten konusunda gerçeği anlatmaktan korksalar da yapılan yanlışlar Rusya yönetimi için kristal kadar berrak olmalı” ifadelerini kullandı.

Kremlin’den bir açıklama gelmedi.