Beyan etmediği McDonald’s pahalıya patladı

Endonezya’dan Avustralya’ya uçan bir yolcunun bavulunda beyan etmediği üç McDonald’s ürünü olduğu için 2 bin 664 Avustralya doları (33 bin 500 lira) ceza yedi.

Fotoğraf: CNN

Bali’den Avustralya’daki Darwin havalanına uçan adı açıklanmayan yolcuya bavulunda iki adet McDonald’s McMuffin ve bir kruvasan olduğu ve bunları beyan etmediği gerekçesiyle ceza kesildi.

Avustralyalı turistler arasındaki popüler tatil destinasyonlarından Bali’de el-ayak hastalığı salgınının patlak vermesi nedeniyle yetkililer gümrük kapılarında daha sıkı biyogüvenlik kuralları getirmişti.

Avustralya Tarım bakanlığı olayla ilgili açıklamasında yolcunun çantasında beyan edilmemiş riskli ürünleri biyogüvenlik köpeği Zinta’nın tespit ettiği belirtilerek “en pahalı McDonald’s oldu” denildi.

Kesilen cezanın Bali uçak biletinin iki katı olduğu belirtildi.

Ayak-ağzı hastalığı insanlar için görece zararsız olmakla birlikte çift tırnaklı hayvanların ayak ve ağızlarında lezyon ve su toplanmasına neden olabilen, bazı vakalarda ölümle sonuçlanan bir hastalık.

Hastalık hayvanlar, et ve süt ürünlerinin yanı sıra, hasta hayvana temas eden giysi, ayakkabı ve çantayla da taşınabiliyor.