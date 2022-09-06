Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara üç yıla kadar hapis istemi

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Ankaragücü taraftarı Berkay Ö. hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Ankara’da Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-2 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etmiş, çok gergin geçen maçın bitimiyle sahaya giren Berkay Ö. isimli bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan’a tekme atmıştı.

Gözaltına alınan Berkay Ö., çıkarıldığı mahkemece ‘haftada bir kez kollukta imza atma’ şartıyla serbest bırakılmıştı ama Ankara Batı başsavcılığı serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

Hazırlanan iddianameyle Berkay Ö.’nün bir yıldan üç yıla kadar hapsi isteniyor.