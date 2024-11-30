Beşiktaş, Van Bronckhorst'la yollarını ayırdı

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’la yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp Giovanni van Bronckhorst ve ekibine teşekkür ederek, Futbol A Takımı’nın teknik sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe’nin üstleneceğini duyurdu.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Galatasaray’ı 5-0 yenerek sezona Süper Kupa zaferiyle giren Beşiktaş, son haftalarda beklenen performansı sergileyemedi.
Süper Lig’de son 4 haftada galip gelemeyen ve 12 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş altıncı sırada yer aldı.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’ndeyse beş haftada elde ettiği altı puanla 22’nci basamakta kaldı.
Beşiktaş ligde bu hafta 2 Aralık’ta Atakaş Hatayspor’a konuk olacak.