Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş, Van Bronckhorst'la yollarını ayırdı

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’la yollarını ayırdığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Siyah beyazlı kulüp Giovanni van Bronckhorst ve ekibine teşekkür ederek, Futbol A Takımı’nın teknik sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe’nin üstleneceğini duyurdu.


Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Galatasaray’ı 5-0 yenerek sezona Süper Kupa zaferiyle giren Beşiktaş, son haftalarda beklenen performansı sergileyemedi.

Süper Lig’de son 4 haftada galip gelemeyen ve 12 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş altıncı sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’ndeyse beş haftada elde ettiği altı puanla 22’nci basamakta kaldı.

Beşiktaş ligde bu hafta 2 Aralık’ta Atakaş Hatayspor’a konuk olacak.

Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti


SON HABERLER