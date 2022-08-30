Beşiktaş, üç gollü galibiyetle ligde liderliğe yükseldi

Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 3-1 mağlup ederek üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, liderliğe yükseldi.

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Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma üç puanı getiren golleri 12 ve 42’nci dakikada Jackson Muleka ile 29’uncu dakikada Wout Weghorst kaydetti.

Sivasspor’un tek golünü ise 86’ncı dakikada Diaa Sabi’a attı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig’deki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10’a çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Weghorst hem atıyor hem attırıyor

Beşiktaş’ın Hollandalı oyuncusu Wout Weghorst, attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkıyor.

Fatih Karagümrük maçının ardından Sivasspor karşısında da fileleri havalandıran 30 yaşındaki santrfor, ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Weghorst, attığı gollerin yanı sıra verdiği gol paslarıyla da dikkati çekti. Hollandalı oyuncu, Kayserispor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında birer asist yaptı.

Wout Weghorst, sağladığı skor katkısıyla siyah-beyazlı takımın dördüncü hafta sonunda liderliğe yükselmesinde önemli rol oynadı.

Muleka, gol sayısını üçe çıkardı

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’da forma giyen Muleka, lacivert-beyazlı takımda sergilediği etkili performansını Beşiktaş’ta da sürdürüyor.

Fatih Karagümrük maçında siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, Sivasspor karşısında da iki kez fileleri havalandırdı.

Muleka, böylece Süper Lig’deki gol sayısını 15’e çıkardı.