Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF’nin açıklamasında Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın Süper Lig’de Sivasspor’la oynadığı maçtaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle’ Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na gönderildiği bildirildi.
Süper Lig ekipleri Antalyaspor, Fatih Karagaümrük, Konyaspor, Denizlispor, Giresunspor ve Çaykur Rizespor’un da çeşitli sebeplerle PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.