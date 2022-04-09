Beşiktaş dört maç sonra kazandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti.

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Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde Vodafone Park’taki ilk maçına çıkan siyah-beyazlı takım, rahat bir galibiyete imza attı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergiledi. Maçın 78’inci dakikasında Güven Yalçın ile farkı üçe çıkaran Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 yendi.

Ligde 13’üncü galibiyetini alan siyah-beyazlı takım, puanını 50’ye çıkardı.

Dört maç sonra kazandı

Böylelikle Beşiktaş, ligde dört maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin 27’nci haftasında Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı takım, sonraki dört maçta Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) ile berabere kalırken, Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu.

Batshuayi 14’üncü golünü attı

Karşılaşmada fileleri iki kez havalandıran Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını 14’e yükseltti ve gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü.

Batshuayi, bu sezon ligde dördüncü kez bir maçta iki gol birden attı. Siyah-beyazlı oyuncu; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ikişer gol kaydetti.