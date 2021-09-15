Beşiktaş, Devler Ligi’ne mağlubiyetle başladı

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a sahasında 2-1 mağlup oldu.

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Jude Bellingham’ın 20’nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 45+3’üncü dakikada Erling Haaland’ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Siyah-beyazlıların golünü ise 90+4’üncü dakikada Francisco Montero kaydetti.

Bu sezonki ilk gol

Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk gollerini Borussia Dortmund’tan yedi.

Ligde oynadığı dört maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekibe, bu sezonki ilk resmi golü 20’nci dakikada Bellingham attı.

Beşiktaş ayrıca Borussia Dortmund karşısında bu sezon ilk kez resmi bir maçta mağlubiyet yaşamış oldu.

Aynı zamanda, teknik adamlık kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Devler Ligi macerası da mağlubiyetle başladı.

Montero siftah yaptı

Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık geçiren ve bu sezon yeniden transfer edilen Montero, Borussia Dortmund karşısında ilk gol sevincini yaşadı.

Bu sezon aynı zamanda ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 90+4’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımının tek golünü atan isim oldu.

Vodafone Park’ta yine bir Alman ekibine yenildi

AA’nın atkardığına göre siyah-beyazlı ekip, İnönü Stadı’nın yıkılmasının ardından yeni evi Vodafone Park’ta oynadığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçında sadece Alman ekiplerine yenildi.

Vodafone Park’ta oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih’e son 16 turunda 3-1 yenilen Beşiktaş, üç sezonluk aranın ardından yine bir Alman ekibi olan Borussia Dortmund maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip aynı zamanda Vodafone Park’ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında tek galibiyetini ise yine bir Alman ekibine karşı aldı. 2017-2018 sezonunda RB Leipzig’i İstanbul’da 2-0 yenen Beşiktaş, diğer maçlarda Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto’yla berabere kaldı.