Beş yavrusunun dördü doğumda ölen kedi, annesiz yavruları da emziriyor

Antalya’nın Serik ilçesinde doğum yaptığı sırada yavrularını kaybeden kedi, anneleri olmayan kedi yavrularını emziriyor.

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İlçedeki bir veteriner kliniğine götürülen hamile kediye ameliyatla doğum yaptırıldığı sırada beş yavrusundan dördü öldü. Ameliyattan sonra anne ve yavrusu klinikte tedaviye alındı.

Bir süre sonra sokakta doğum yapmış ve ölmüş iki kediden doğan sahipsiz dört kedi yavrusu hayvanseverler tarafından kliniğine bırakıldı.

Veteriner Faruk Ogan, tedaviye alınan yavruları anne kedinin yanına bıraktı.

Anne kedi, kendi yavrusuyla diğer dört yavruyu da emzirmeye ve ilgilenmeye başladı.

Ogan, anne kedi ve yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin bir süre daha devam edeceği söyledi.