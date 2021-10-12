Beş öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili servis şoförü tutuklandı

Afyonkarahisar’da beş öğrencinin hayatını kaybettiği, beş öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili dün gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı.
İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmişti.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Gözaltı işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesi’ne sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak‘ suçundan tutuklandı.
Adliye çıkışında gazetecilerin ‘aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var‘ şeklindeki ifadesi üzerine A.Ş, “Yok, arabayı normal şekilde kullanıyordum” yanıtını verdi.