Beş öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili servis şoförü tutuklandı

ORC Araştırma’nın anketi sonrası AKP’den bu şirketten araştırma istenilmediği çünkü şirketin “bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde” görülmediği açıklaması geldi. ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki ise buna “Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil” yanıtını verdi.