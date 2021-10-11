İlkokul servisi devrildi: Dördü çocuk beş kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucunda dördü öğrenci beş kişi yaşamını yitirdi. Üç kişi de yaralandı.
AA’nın aktardığına göre kaza Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi.
‘03 UU 567‘ plakalı ilkokul servisi yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.
Kazadan aracın sürücüsü ve iki öğrenci yaralı kurtuldu. Dördü öğrenci beş kişi ise kaza mahalinde can verdi.
Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayı haber alan öğrenci yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.