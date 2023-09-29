Beş kişinin yaşamını yitirdiği Titanik turu film oluyor

Titanik enkazına düzenlenen ve beş kişinin yaşamını yitirdiği trajik denizaltı yolculuğu film oluyor.

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Atlantik Okyanusu’ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran’da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve beş kişi yaşamını yitirmişti.

MindRiot Entertainment ve yapımcı E. Brian Dobbins’in ortak yapımcılığını üstleneceği filmin senaryosunu MindRiot’tan Justin MacGregor ve Jonathan Keasey kaleme alacak.

Bu, Titan kazası hakkında yapılan ilk uzun metrajlı film.

Deniz aracının kaybolmasından sonraki günlerde Britanyalı yayın kuruluşu Channel 5 ‘Titanic Sub: Lost at Sea’ adlı bir belgesel yayınlamış ve MindRiot da OceanGate’in eski görev direktörü Kyle Bingham hakkında ‘Salvaged’ adlı kendi belgesel dizisini hazırlamıştı.

Defalarca uyarılmıştı

Kişi başı 250 bin dolara (5,8 milyon lira) enkaza sefer düzenleyen tur şirketi OceanGate, turistleri ve mürettabatı güvenli şekilde geri getirmek için tüm olanakları araştırdıklarını belirtmişti.

Fakat şirketin, yolculuğun güvenliği açısından defalarca uyarıldığı ortaya çıkmıştı.