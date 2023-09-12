Gümüşhane’de, beş katlı binanın üzerine inşa edilen cami tamamlanma aşamasına geldi.

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AA’nın haberine göre Oltanbey Mahallesi’nde yapımına 2014’te başlanan Mescid-i Aksa Camisi, ‘arazi şartlarının elverişsizliği’ gerekçesiyle beş katlı binanın üzerine inşa edildi.

Diğer katlarında market, kafeterya ile Kuran kursu bulunan bina üzerindeki camiye giriş, merdivenlerin yanı sıra kot farkından dolayı caminin cephesinin bulunduğu yoldan sağlanıyor.

Mescid-i Aksa Camisi İmamı Aziz Aydın, ‘arazi şartlarının uygun olmaması ve kot farkı nedeniyle caminin buraya yapıldığını’ söyledi.

Aydın, 2019’da göreve başladığı camide inşaat çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Müezzin Zülküf Köprülü ise şunları dedi:

“Gümüşhane şartları belli, yer vardı da biz mi yapmadık? İmkanlar bu kadardı ve yapılabildi. Emeği geçen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Kalan kısmı da cemaat ve insanlarımızın yardımıyla yapmak istiyoruz.”