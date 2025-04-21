Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak beklenen beş ili uyardı.
Yağış beklenen iller:
- Sivas
- Rize
- Trabzon
- Erzurum
- Kars
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak beklenen beş ili uyardı.
Yağış beklenen iller:
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay teleskobu Hubble, 35’inci yılına özel Şapka Galaksisi’nin (Messier 104) yeni bir fotoğrafını yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak beklenen beş ili uyardı.
Kırklareli’nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan biri beş yaşında çocuk olmak üzere dört kişi hastaneye kaldırıldı. Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda beş yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki üç kişi havuza girdi. Çocuk ve üç kişi, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve […]
Milyarder ve iş insanı Elon Musk’ın çocuğun kendisinden olduğunu gizlemesi şartıyla yazar Ashley St. Clair’e 15 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.
Edirne’de, yüzmek için Meriç Nehri’ne girip kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.