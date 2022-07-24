Beş ildeki orman yangınları kontrol altına alındı; Üç ilde devam ediyor

Bingöl, Adana, Mersin, Muğla ve Aydın’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Kütahya, Uşak ve Manisa’daki yangınlara müdahale sürüyor.

Fotoğraf: AA

Kütahya’nın Emet ilçesi Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini söyleyerek “Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Manisa

Akhisar ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, sekiz uçak ve 40 arazöz, sekiz dozer ve 15 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle bölgedeki 20 evde yaşayan 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Uşak

Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Mersin

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaatında çalışan işçilerin konakladığı Büyükeceli Mahallesi’nde bulunan tesisin arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fotoğraflar: AA

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı üç helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Büyükşehir belediyesi ve Akkuyu NGS’nin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Adana

Feke ilçesi Akkaya Mahallesi’nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü2ne bağlı üç uçak, iki helikopter, çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla

Milas ilçesi Çamköy Mahallesi’ndeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Aydın

Didim ilçesi Taşburun mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, havadan uçak ve helikopter, karadan da arazözlerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının başladığı bölgede 50 dönümlük alan zarar gördü.

Bingöl

AA’nın aktardığına göre merkez Göltepesi, Genç ilçesi Yeniyazı ve Yayladere ilçesi Bilekkaya köylerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangınlar büyümeden söndürüldü.