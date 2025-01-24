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Yaramazlara biraz batar!

Beş ilde kar, İstanbul dahil 15 ilde yağış bekleniyor

Beş ilde kar, İstanbul dahil 15 ildeyse yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Marmara’da, Ege ile Batı Akdeniz’in kıyı kesimlerinde, Karadeniz’de, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda ve Doğu Anadolu’da yağış etkili olacak.


Yağış beklenen iller:

  • İstanbul (sağanak)
  • Kocaeli (sağanak)
  • Kırklareli (karla karışık yağmur)
  • Edirne (karla karışık yağmur)
  • Çanakkale (sağanak)
  • Yalova (sağanak)
  • İzmir (sağanak)
  • Muğla (sağanak)
  • Burdur (aralıklı yağış)
  • Denizli (sağanak)
  • Antalya (sağanak)
  • Sivas (kar yağışı)
  • Bolu (karla karışık yağmur)
  • Zonguldak (sağanak)
  • Trabzon (aralıklı yağmur)
  • Artvin (karla karışık yağmur)
  • Erzurum (kar yağışı)
  • Kars (kar yağışı)
  • Malatya (kar yağışı)
  • Van (kar yağışı)

Sekiz ilde kar, 21 ilde yağış bekleniyor

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