Beş ilde kar, İstanbul dahil 15 ilde yağış bekleniyor

Beş ilde kar, İstanbul dahil 15 ildeyse yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Marmara’da, Ege ile Batı Akdeniz’in kıyı kesimlerinde, Karadeniz’de, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda ve Doğu Anadolu’da yağış etkili olacak.
Yağış beklenen iller:
- İstanbul (sağanak)
- Kocaeli (sağanak)
- Kırklareli (karla karışık yağmur)
- Edirne (karla karışık yağmur)
- Çanakkale (sağanak)
- Yalova (sağanak)
- İzmir (sağanak)
- Muğla (sağanak)
- Burdur (aralıklı yağış)
- Denizli (sağanak)
- Antalya (sağanak)
- Sivas (kar yağışı)
- Bolu (karla karışık yağmur)
- Zonguldak (sağanak)
- Trabzon (aralıklı yağmur)
- Artvin (karla karışık yağmur)
- Erzurum (kar yağışı)
- Kars (kar yağışı)
- Malatya (kar yağışı)
- Van (kar yağışı)