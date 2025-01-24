Beş ilde kar, İstanbul dahil 15 ilde yağış bekleniyor

Beş ilde kar, İstanbul dahil 15 ildeyse yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Marmara’da, Ege ile Batı Akdeniz’in kıyı kesimlerinde, Karadeniz’de, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda ve Doğu Anadolu’da yağış etkili olacak.

Yağış beklenen iller: