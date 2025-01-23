Sekiz ilde kar, 21 ilde yağış bekleniyor

Borsa İstanbul’da ‘manipülatif hareketler’ yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DHA’nın aktardığına göre İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Güncellenecek… Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma