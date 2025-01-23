Sekiz ilde kar, 21 ilde yağış bekleniyor

Sekiz ilde kar yağışı, 21 ildeyse sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Marmara’nın güneyinde ve doğusunda, Ege’de, Batı Akdeniz’de, İç Andolu ile yurdun doğu kesimlerinde yağış etkili olacak.
Yağış beklenen iller:
- Çanakkale (sağanak)
- Bilecik (karla karışık yağmur)
- Bursa (karla karışık yağmur)
- Ankara (karla karışık yağmur)
- Eskişehir (karla karışık yağmur)
- Çankırı (karla karışık yağmur)
- Konya (karla karışık yağmur)
- Bolu (kar yağışlı)
- Düzce (yağışlı)
- Sinop (yağışlı)
- Zonguldak (yağışlı)
- Amasya (karla karışık yağmur)
- Trabzon (yağmur)
- Artvin (kar yağışlı)
- Kahramanmaraş (yağış)
- Kütahya (karla karışık yağmur)
- Afyon (kar yağışlı)
- Uşak (kar yağışlı)
- Denizli (yağışlı)
- İzmir (sağanak)
- Antalya (sağanak)
- Erzurum (kar yağışlı)
- Kars (kar yağışlı)
- Van (kar yağışlı)
- Malatya (kar yağışlı)
- Diyarbakır (karla karışık yağmur)
- Gaziantep (karla karışık yağmur)
- Adıyaman (karla karışık yağmur)
- Siirt (karla karışık yağmur)