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Yaramazlara biraz batar!

Sekiz ilde kar, 21 ilde yağış bekleniyor

Sekiz ilde kar yağışı, 21 ildeyse sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Fotoğraf: Canva

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Marmara’nın güneyinde ve doğusunda, Ege’de, Batı Akdeniz’de, İç Andolu ile yurdun doğu kesimlerinde yağış etkili olacak.


Yağış beklenen iller:

  • Çanakkale (sağanak)
  • Bilecik (karla karışık yağmur)
  • Bursa (karla karışık yağmur)
  • Ankara (karla karışık yağmur)
  • Eskişehir (karla karışık yağmur)
  • Çankırı (karla karışık yağmur)
  • Konya (karla karışık yağmur)
  • Bolu (kar yağışlı)
  • Düzce (yağışlı)
  • Sinop (yağışlı)
  • Zonguldak (yağışlı)
  • Amasya (karla karışık yağmur)
  • Trabzon (yağmur)
  • Artvin (kar yağışlı)
  • Kahramanmaraş (yağış)
  • Kütahya (karla karışık yağmur)
  • Afyon (kar yağışlı)
  • Uşak (kar yağışlı)
  • Denizli (yağışlı)
  • İzmir (sağanak)
  • Antalya (sağanak)
  • Erzurum (kar yağışlı)
  • Kars (kar yağışlı)
  • Van (kar yağışlı)
  • Malatya (kar yağışlı)
  • Diyarbakır (karla karışık yağmur)
  • Gaziantep (karla karışık yağmur)
  • Adıyaman (karla karışık yağmur)
  • Siirt (karla karışık yağmur)

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