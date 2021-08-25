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Yaramazlara biraz batar!

Beş aylık bebeğini bıçakla rehin alan kişi gözaltında

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısıyla tartıştıktan sonra beş aylık bebeğini bıçakla rehin alan kişi, polislerce ikna edilip teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi’nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye gönderildi. İtfaiye yangını söndürdü.


Şüpheli Baki Ü., Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ve diğer polislerin ikna çalışması sonucu bebeği ve bıçağı bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan ancak olay anında bıçak ve cam kırıklarıyla kendisine zarar veren şüpheli Baki Ü., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

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