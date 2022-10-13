Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ‘Cici’den yeni fragman: Ben bu film bitmeden çıkmam buradan

Dijital platformlarda yayımlanan ‘Masum‘ ve ‘Bir Başkadır’ dizilerine imza atan yönetmen ve senarist Berkun Oya’nın yeni filmi Cici’den resmi fragman paylaşıldı. Film 27 Ekim’de Netflix’te gösterilecek.

Fotoğraf: Netflix

Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan gibi güçlü isimleri buluşturan Cici, acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını konu alıyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Berkun Oya’nın üstlendiği filmde aradan geçen uzun yıllardan sonra gerçekleşen bu buluşmayla birlikte bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılıyor.

Dijital yayın platformu Netflix, 27 Ekim’de yayımlanacak Cici’nin resmi fragmanını paylaştı.