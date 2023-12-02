Berkant Gültekin: Devletin petrol ve maden gelirlerindeki hakkının yüzde 20'si Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılacak

Aile ve Gençlik Fonu’na dair öne çıkarılanlar, hakikati gözden kaçırmak için hazırlanmış bir örtüydü.

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Kanuna göre, devletin petrol ve maden gelirlerindeki hakkının yüzde 20’si bu fona aktarılacak. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, gelecek yıl devlet hissesi doğrultusunda petrol ve madenlerden gelecek geliri toplamda 16,7 milyar lira olarak tahmin ettiği düşünülürse, yeni fona 2024’te 3,3 milyar lira sadece bu yolla akıtılacak. Üstelik bu oranı iki katına çıkarma yetkisi de Erdoğan’da olacak.

Ayrıca partili Cumhurbaşkanı’nın kararıyla, kurulu bulunan ve gelecekte kurulacak olan fonların gelirlerinden yüzde 10’luk dilim de buraya transfer edilebilecek. Fon nakdi bağış da alacak; bağışlar elbette gelirden düşülerek vergi avantajına kapı açacak. Anlayacağınız her şey bu fon kurumasın diye ayarlanmış.

Fonun yönetim kurulunda beş bakanlığın bakan yardımcıları olacak. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek. Arka planda her şeyin kontrolü ise elbette Saray’da olacak. Fonun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ve giderleri ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarını Erdoğan tayin edecek.

Özetle devlete ait gelirler, bütçenin dışına çıkarılıp kontrol mekanizmasından azade şekilde Cumhurbaşkanı’nın eline bırakılacak. Kimse paranın nereye harcandığına ve kime, nasıl kaynaklar aktarıldığına karışamayacak.

Berkant Gültekin’in yazısı