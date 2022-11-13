Bercan Tutar: Yedi kelimelik kaos lügati

Dolayısıyla 20 kez ve daha üzeri tekrarlanan kelimeleri temel aldığımızda yeni Amerikan grand stratejisinin lügati şöyle şekilleniyor… Hint-Pasifik (22), Siber (32), Avrupa (35), demokrasi (38), teknoloji (41) Çin (54) ve Rusya (71). Son strateji belgesinde de görüldüğü üzere Amerika’nın yeni dünyası işte 7 kelimelik bu lügatten ibaret. Yeni dönemde diğer bütün kavram ve ilkeler bu kelimelerle ilişkilerine göre değer kazanacak veya kaybedecek.

Haliyle 28 yıllık süreci kapsayan bu dört farlı belgedeki kelimeler bize ABD’de hangi parti olursa olsun devletin temel stratejisinin aynı kaldığını ve farklı siyasi kimliklerine rağmen bütün başkanların aynı stratejiyi harfiyen uyguladığını gösteriyor.

Yani partiler ve başkanlar değişse de Amerika’nın grand stratejisi değişmiyor. Değişen şey bu hedeflere hangi kelimelerle ulaşılacağına dair devreye sokulan Makyavelist üslup oluyor.

Bercan Tutar’ın yazısı