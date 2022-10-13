Bercan Tutar: Rusya ve Çin’in dolara açtığı savaş ABD’nin planlarını alt üst ediyor

Asya’nın dolardan kaçışı ABD’nin Avrupa’yı dolar kıskacına almasını zorunlu kılıyor. Ukrayna savaşı bahanesiyle uygulanan ekonomik yaptırımlar bu bağlamda doların egemenliğinin Avrupa kıtasında sürmesi için hayati önem taşıyor. Fakat Rusya ve Çin’in dolara aştığı savaş ABD’nin planlarını alt üst ediyor.

Dolardan kaçış Avrasya’dan yoğun destek görüyor. Bugün 5 milyar 300 milyonluk Avrasya’daki bir çok ülke ABD doları olmadan kendi paralarıyla ticaret yapıyor. Bu eğilim dolar merkezli küresel emperyal sistemin raf ömrünü doldurduğunun da işaretidir aynı zamanda. Hâsılı kelam dönüm noktasındaki dünyada dengeler kökten değişecek.

Bercan Tutar’ın yazısı